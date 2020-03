Hiinas kasutakse koroonaviiruse patsientide ravimisel vastuolulisi meetmeid

Pärast haigla eetikakomiteega ja naise perekonnaga konsulteerimist otsustati patsiendi peal proovida tüvirakkude põhist teraapiat. Vastuoluliseks muudab selle teraapia asjaolu, et tüvirakke on võetud imikute nabanööri verest. Ravitulemused on siiski hämmastavad, sest naine saadeti pärast kolme süsti koju. Patsiendilt võetud viirusetestid osutusid ravi järel negatiivseks.

Tüvirakke on lubatud teadlastel võtta peale nabaväädi ka abordi või raseduse katkemise tõttu eemaldunud embrüodest. Nabanööri verest võetud tüvirakke on varem kasutatud leukeemia ja muude verehaiguste ravimiseks. Teema on olnud siiski vastuoluline – tervete laste embrüo ega nabaväädi tüvirakke ei lubata meditsiinis veel kasutada. Lisaks on teraapial omad ohud, kuna tegemist on võõraste tüvirakkudega, mis ei asu pärast siirdamisprotsessi enam peremehe kehas.