Ema mure: koroonaviirus võib maha murda immuunpuudulikkusega pojad

Tema esmasündinu veetis esimestel eluaastatel suurema osa ajast haiglas, võideldes 40-kraadise palavikuga. «Piisas, kui mõni laps mänguväljaku teises otsas aevastas, ja mu poeg haigestus,» ütleb Black ajakirjas Independent.

Poja immuunpuudulikkuse diagoosini kulus veel mitu aastat, aga Black hakkas juba toona hügieenile rõhku pöörama. «Olin sünnipäevapeol lapsevanem, kes käis poja kannul antibakteriaalse kätepuhastusgeeliga, valmis ta käsi pühkima enne, kui ta need mustaks tegi.»

Ta kandis kaasas antibakteriaalseid salvrätte ja desinfitseeris toole ja ostukärude istmeid, väikelastele mõeldud kiikesid ja isegi raamatukogust pärit raamatuid. Tema õudusunenägu oli, et lapsevanemad saavad järglased kooli või nende majja pooleldi haigena. «Ma ei lubanud oma lastel jagada sõpradega jooke ega süüa ühistest popkorni- või krõpsukaussidest. Kui mu lapsed olid väga noored, panin nad pärast lasteaeda sageli otse vanni.»

Nüüd, 6 - ja 11-aastased, teavad poisid hästi, et käsi tuleb pesta kogu päeva jooksul, eriti enne sööki ja pärast vannitoas käimist ning niipea, kui nad on koolist koju jõudnud. Mõlemad kannavad seljakottides antibakteriaalset kätegeeli. Gripi või mõne muu viiruse puhangu ajal üritab Black hoida oma lapsi rahvarohketest kohtadest eemal. Näiteks ei sõida nad siis rongiga Londonisse, et külastada muuseume ja kunstigaleriisid.

Arvestades asjaolusid tundub see liiga riskantne.

Õnneks kasvavad kõnealust tüüpi immuunpuudulikkusega lapsed sellest välja. «Mul endal on see haigus nii kaua olnud, et tean, et kui saan piisavalt puhata ja söön korralikult, ei kipu ma haigeks jääma. Minu lapsed on samuti palju tugevamad kui vanasti.»

Rohkem kui kümme aastat lapsevanemana on andnud tunnistust, et sagedane kätepesu ja antibakteriaalsete kätegeelide kasutamine tõepoolest aitavad. «Seetõttu pole ma üllatunud, et see on ennetav nõuanne, mida soovitatakse koroonaviiruse leviku ajal.»

Black ütleb, et sooviks, et haiglates olevaid antibakteriaalseid kätepuhastusgeele leiduks ka teistes kohtades nagu koolid, kontorid, spordisaalid ja ühistransport. «See lihtne ja odav meede võib koroonaviiruse leviku varases staadiumis palju muuta,» usub ta.

Black luges SARS-i puhangu ajal The New York Timesi artiklit, milles väideti, ettevaatusabinõud nagu laste kätepesu koolis, oli aidanud pidurdada selle ja muude viirushaiguste levikut peaaegu täielikult.