VAATA GALERIID ⟩ Tallinnas avati esimene digikliinik

Meditsiinikapsel ongi oluline just seetõttu, et selles saab patsient arstiga suhelda suurte vahemaade tagant. Confido omanikud on teatanud, et sellised üle Eesti ilmuvad digikliinikud ja kapslid aitavad tõsta arstiabi kohest kättesaadavust. Nõudlus selle järgi on suur. The Consult Station meditsiinikapsli looja, Dr. Franck Baudino väljendas heameelt, et sellist lahendust saab nüüd pakkuda ka Eestis.