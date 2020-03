ÜLEVAADE ⟩ Kui palju on koroonaviiruse juhtumeid erinevates riikides?

Kokku on Eestis tuvastatud 10 koroonaviiruse juhtu, kõik nakatunud olid eelnevalt viibinud riskipiirkonnas.

Võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) riskihinnangut on tervisameti hinnangul koroonaviiruse riskipiirkondadeks Hiina Rahvavabariik, Itaalia, Iraan ja Lõuna-Korea. Risk nakatumiseks on kõrge inimestele, kes viibivad riikides, kus on laialdane kohapealne levik.