Olukord halveneb: Kanadas kasvas koroonaviiruse surmade arv ühe päevaga 50 protsenti

Kinnitatud nakatunute arv on nüüdseks 1302 ja Kanada võimud on võtnud kasutusele rangemad meetmed viiruse peatamiseks. Kanada on kehtestanud reisikeelu, panustanud kriisiga toime tulemiseks 27 miljardit Kanada dollarit ning soovitanud tungivalt inimestel kodudes püsida.