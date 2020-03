Arstide liidu juht: koroonapatsiendid vajavad intensiivravi mitu nädalat

Sütt rääkis ERRi «Ringvaatele» antud intervjuus, et haigus on oma iseloomult selline, et võtab olemasolevad intensiivravikohad ära hästi pikaks ajaks. Inimesed, kes täna, homme, ülehomme haigeks jäävad, täidavad võib-olla nädala-paari pärast intensiivravikohad ära ja nendele, kes edaspidi haigeks jäävad, ei pruugi enam kohti olla, sest haiguse kulg intensiivis on väga-väga pikk, rääkis Sütt.