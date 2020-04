Loe, kuidas mõjutab viirustesse haigestumise riski kodune toatemperatuur

Yale’i Ülikooli teadlased on kindlaks teinud, et viirused levivad paremini külmas ja kuivas õhus ning õhuniiskuse suurenedes hakkab nakatumise risk langema nii toas kui õues. Teadlaste sõnul on alust arvata, et õhuniiskus ja temperatuur mõjutavad ka COVID-19 levikut.

Yale’i teadlased soovitavad külmemal ajal kasutada õhuniisutajaid, sest on kindlaks tehtud, et 40–60 protsendise õhuniiskuse keskkonnas levivad viirused märksa vähem ning nakatumise risk on väiksem. Loomkatsetest on selgunud, et niiskes õhus on organism suurema tõenäosusega võimeline end viiruste eest kaitsma ning immuunsüsteemi reaktsioon on samuti kiirem.