Magnum ja Baruto uurisid võimaliku koroonaravimi Eestisse toomise võimalust

Magnum AS juhatuse esimehe Ahti Kallikormi sõnul asus ettevõte uurima võimalusi haruldase ravimi Eesti turule toomiseks. «Uurisime esmalt oma koostööpartneritelt, kas seda ravimit saaks Eestisse tarnida, kuid me ei saanud kindlat vastust. Kuna Eesti inimesed on praegu väga keerulises olukorras ja igasugune kiireloomuline abi on elutähtis, siis otsustasime ise kinnitust saada otse Jaapanist. Mõtlesime, et isegi kui ravimil on väljaveopiirang, siis ehk leidub võimalus erandkorras väike partii Eestisse tuua,» selgitas Kallikorm.

Kaido Höövelson ütles, et pärast Magnumiga suhtlust kontakteerus ta kohe oma Jaapani oluliste kontaktidega. «Otse loomulikult olin nõus kaasa aitama, sest kaalul on Eesti inimeste elud. Paraku selgus pärast läbirääkimisi, et ravim on siiski Jaapanis testimisfaasis ja selle eksport keelatud,» nentis Höövelson. Ta avaldas aga lootust, et kuna kontakt Jaapaniga on loodud, siis tõenäoliselt on võimalus tulevikus seda ravimit siiski Eestisse tuua.