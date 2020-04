Mitmes USA osariigis ei pea kirikud karantiininõudeid järgima

15 väga kõrge nakatumisriskiga osariigist 11 ei keela eriolukorra ajal kirikutes kogunemisi. Kaiser Family Foundation reastas osariigid, mille elanikel on eriti suur risk nakatuda koroonaviirusesse. Nakatumisrisk on suur nendes osariikides, kus rohkem kui neli täiskasvanut kümnest on üle 65-aastased või põevad mõnda kroonilist haigust. Eriti haavatavate inimeste arv ületab neis osariikides kokku 8,4 miljoni piiri.