Eksperdid selgitavad, kuidas hoida oma nutitelefon koroonavaba

«Isegi enne COVID-19 pandeemiat on hirmutav mõelda, kui palju baktereid elab meie isiklikes mobiilsetes seadmetes. „Kuna koroonaviirus suudab toatemperatuuril ellu jääda ja püsib nakkusohtlik metallil, klaasil, keraamilisel ja plastmaterjalil mitu päeva, on hädavajalik järgida tõhusaid desinfitseerimiseeskirju,» ütles Kaspersky turbeekspert Maher Yamout.

Õnneks on õhu kaudu nakatumise tõenäosus siiski väike, kui just ei anta oma mobiilsideseadet kellelegi, kes on nakatunud ja köhib otse selle peale, pihustades baktereid. Käest kätte andmine sõltub kokkupuute kestusest ja on erinevate mikroorganismide puhul erinev. Kuid kuna COVID-19 kohta pole veel usaldusväärseid andmeid, on alati parem olla eriti ettevaatlik.