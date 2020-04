Teadlased: suvi ei pruugi tuua kaasa koroonaviiruse taandumist

Ameerika Ühendriikide teadlaste raportist on selgunud, et olemasolevate uuringute põhjal ei saa eeldada, et suvi koroonaviiruse epideemiat mõjutab. Epideemia võib vaibuda tänu hügieeninõuetele ja liikumispiirangutele, kuid ainuüksi aastaaegade vaheldumine ei ole piisav, et epideemia vaibuks.

Varasemalt on leitud, et koroonaviirused levivad paremini külmas ja kuivas õhus ning talvekuudel nakatub rohkem inimesi. Seetõttu on tõenäoline, et suvel võib nakatunute hulk esialgu veidi langeda, kuid seejärel taas suureneda, sest inimesed ei pruugi järgida eriolukorra reegleid.