Soome teadlased tegid kindlaks, et koroonaviiruse osakesed püsivad õhus arvatust kauem

Uuriti, mis juhtub, kui nakatunud inimene ostukeskuses aevastab ning leiti, et viirusosakesed hõljuvad laiali ning võivad sattuda terve inimese hingamisteedesse. Viirusosakesed püsivad õhus mitu minutit pärast seda, kui aevastaja ise on ruumist lahkunud. See tähendab, et isegi kui inimesed järgivad avalikus ruumis liikudes eriolukorra reegleid ja hoiavad ettenähtud distantsi, võivad nad ikkagi läbi jalutada viirusosakeste pilvest ning nakatuda.