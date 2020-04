Lätis uuritakse mutatsioonide abiga koroonaviiruse levikut

Läti biomeditsiini uuringute ja õppekeskus on koos riigi teiste uurimisasutustega oma töös jõudnud alles esimeste tulemusteni. Praeguseks on tipptehnoloogia abil sekveneeritud 36 erinevaist laboreist pärit proovi.

Instituudi juht professor Janis Klovinš kinnitas «Aktuaalsele kaamerale», et praeguseks on selgunud kuus maailmas unikaalset mutatsiooni, kuid neid tuleb kindlasti veel. Et viirus areneb ja muutub, on loomulik. Küsimus on, kuidas.