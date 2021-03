UURING ⟩ Alkohol suurendab eluohtliku südameprobleemi tekkeriski

Palju on andmeid, et rohke alkoholitarbimine suurendab koronaarhaiguse (lubjastumine pärgarterites — toim.), südamepuudulikkuse ja nende tõttu ka kodade virvendusarütmia kujunemise riski. Vähe on andmeid, kuidas regulaarne mõõdukal hulgal alkoholi tarbimine mõjutab kodade virvendusarütmia episoodide tekkeriski.