USA eraldab 1,7 miljardit dollarit võitlusele uute koroonatüvedega

Rahastus tuleb eelmisel kuul kongressis vastu võetud 1,9 triljoni dollari suurusest koroonaviiruse abipaketist ja sellega tahetakse kiirendada genoomiseiret, mille osas USA on teistest arenenud riikidest maha jäänud.

«Veebruari alguses sekveneeriti USA laborites vaid umbes 8000 COVID-19 tüve nädalas,» ütles Valge Maja avalduses, lisades, et tänu 200 miljoni dollari investeerimisele on see võimekus nüüd kasvanud 29 000 proovini nädalas.