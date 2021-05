Kuula lugu, mis teadlaste sõnul peletab sääsed

Heli on paljude loomade paljunemise ja ellujäämise seisukohast otsustava tähtsusega. BBC vahendab, et teadlased panid mängima elektroonilise muusika, vaatamaks, kas see toimib tõrjuva vahendina Aedes aegypti, kes on kollatõve levitavad pistesääsklased, täiskasvanud isendite vastu.