Tervise lühiuudised

Huuletubakas ohustab noorte tervist

«Viimasel ajal avaldatud uuringute tulemustest on näha, et noored täiskasvanud tarvitavad ­tavasigarettide asemel üha rohkem e-sigarette ja huuletubakat, mis tekitab ja kinnistab nikotiinisõltuvust. 16–24-aastaste noorte meeste seas on kasvanud (vähemalt mõni kord kuus) huuletubaka tarvitamine rohkem kui poole võrra,» kommenteerib tervise ­arengu instituudi terviseriskide ­ennetamise keskuse vanemspetsialist Anna-Liis Kulpas. Ekspert lisab, et see teeb murelikuks, sest need ei ole ­tervisele ohutud tooted. «Inimese kopsud on tundlikud elundid, millel on organismis elutähtis funktsioon, ning mitme­suguste kemikaalide ­sissehingamine mõjutab nende toimimist. Samuti põhjustab tubaka ja nikotiini imendumine vereringesse läbi suu ­limaskesta või kopsude vereringeelundite haigusi ja kahjustab elundkondi,» räägib Kulpas. Tervise arengu instituut / PM