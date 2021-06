Silmaarst selgitab, millal on vaja tegelikult päikeseprillid ette panna

«Rusikareegel on see, et kui päiksevalgus tundub nii ere, et ajab kissitama, võiks ikkagi päikseprillid ette panna. Inimeste valgustundlikkus on erinev ja just igaühe enda enesetundest peakski lähtuma,» ütleb dr Stina Tuubel, Ida-Tallinna keskhaigla oftalmoloog.