Küsitlus ⟩ Eesti inimesed ei poolda kohustuslikku vaktsineerimist töökohal

20% vastajatest arvas, et töökaaslased võiksid end vaktsineerida, kuid neil pole probleemi sellega, kui kolleeg end ei vaktsineeri. 28% vastajatest leidis, et mittevaktsineerimine seab ohtu teiste kolleegide tervise.

48% vastajatest leidis, et uue viiruselaine puhkedes peaks vaktsineerimata töötajatele kehtima lisapiirangud, nt kohustuslik kodukontor, maskikohustus või regulaarse testimise nõue. 45% vastajatest arvas, et täiendavad piirangud vaktsineerimata kolleegidele pole vajalikud.

63% vastajatest leidis, et tööandja peaks vaktsiini saavale töötajale võimaldama vaba päeva. «Seega saavad ka tööandjad palju ära teha, et vaktsineerimistempot tõsta ja töökeskkond avatuna hoida,» lisab Oder.

45% vastajatest ütles, et tööandja on töötajatelt uurinud vaktsineerituse kohta infot ning 42% vastajatest ütles, et tööandja on soovitanud minna vaktsineerima. 4% vastajatest ütles, et tööandja on neid vaktsineerima kohustanud.