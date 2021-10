Raseduse ajal põetud Covid-19 muudab lapse immuunsüsteemi

Nad leidsid, et hiljutise või käimasoleva infektsiooniga emadel sündinud imikutel on suurenenud rakkude protsent, mis on teadaolevalt seotud kiire reageerimisega infektsioonile. Nimelt oli immuunsüsteem küpsem isegi imikutel, kelle emal oli Covid-19 raseduse alguses. See viitab sellele, et ema nakatumine on muutnud lapse immuunsüsteemi.