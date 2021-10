Proviisor selgitab, millised vitamiinid aitavad vähendada kurnatust ja toetavad immuunsust

D-vitamiin osaleb kaltsiumi ainevahetuses, samuti immuunsüsteemi normaalses toimimises. Paljud uuringud on näidanud, et enamikel Eesti inimestest on D-vitamiini tase normist madalam, seega on selle lisakstarbimine sügisel ja talvel põhjendatud. D-vitamiini preparaate tuleks kindlasti manustada toiduga.

A- ja E-vitamiin on samuti antioksüdandid, mis aitavad kaitsta rakke vabade radikaalide eest, toetades immuunsüsteemi tööd. Need aitavad tagada head nägemisfunktsiooni ning limaskestade ja naha tervist. Samas on A- ja E-vitamiin rasvlahustuvad ning nende kestev suurtes kogustes tarbimine peab olema põhjendatud. Multivitamiine soovitatakse tarvitada inimestel, kelle toiduvalik pole mingil põhjusel tasakaalustatud ning on oht, et toidust ei saa kõiki vitamiine ja mineraalaineid kätte. Kompleksvitamiine võiks võtta paarikuuliste kuuridena. Järjepideval multivitamiinipreparaatide kasutamisel võib keha muutuda laisaks, kuna on harjunud lisavitamiinid kätte saama tabletist, mitte toidust.