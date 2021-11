OTSE ⟩ Tervisemessil räägitakse eluviisist, seksuaalsusest ja vaimsest tervisest

Online-festival kestab 2.-4. novembrini. Festivalil on iga päev avatud online-mess, kus on võimalik tutvuda tervise ja tervislike eluviisidega tegelevate ettevõtete ja organisatsioonidega. Külastajad saavad tutvuda erinevate toodete ja teenustega, kuulata seminare ning saada osa eripakkumistest, mille on välja pannud Lahemaa Pärimuskoda, HAF treeningstuudio, NorVita, iPharma ja paljud teised.