Läti lubab vaktsineerimata inimesi sundpuhkusele saata ja vallandada

Vaktsineerimata inimestel keelatakse ka käimine kaubanduskeskustes, mille pindala on üle 1500 ruutmeetri.

Samas teatas valitsus ka, et loobub öisest liikumiskeelust, mille järgi olid inimesed viimased kolm nädalat kaheksast õhtul kuueni hommikul kodus.

«Me suutsime vältida peatset katastroofi haiglates... ja meid on saatnud rohkem edu ka vaktsineerimisel, ehkki see võitlus pole kaugeltki läbi,» kirjutas terviseminister Daniels Pavļuts arvamusartiklis.