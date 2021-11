G7: väga nakkav omikrontüvi nõuab kiiret tegutsemist

«Üleilmne kogukond on silmitsi uue, esmapilgul väga nakkava Covid-19 variandiga, mis nõuab kiiret tegutsemist,» ütlesid terviseministrid erakorralise kohtumise järel tehtud avalduses.

Ministrid toonitasid strateegilist vajadust tagada ligipääs vaktsiinidele ning lubasid, et peavad kinni lubadusest vaktsiine annetada ning uurimis- ja arendustööd toetada.

Samal ajal lubati ka tegelda vaktsiiniga seotud libainfoprobleemiga, mille tõttu on osas maadest immuniseerimisele vastu hakatud.

Uus kohtumine toimub detsembris, ütlesid ministrid, lubades teha tihedat koostööd Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) ja rahvusvaheliste partneritega, et omikrontüve kohta infot jagada.

Lõuna-Aafrika teadlased teatasid läinud nädalal, et on avastanud uue viirusevariandi, millel on vähemalt kümme mutatsiooni, võrreldes beetatüve kolme ja deltatüve kahega.