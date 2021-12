Biden avaldas plaani koroonatalveks

USA presidendi Joe Bideni varsti täituv esimene ametiaasta on pidanud keskenduma koroonaviirusega toimetulekule ja selle ravile.

Neljapäeval oma koroonatalve plaani avaldanud president oli sama rahulik kui nädala algul. Toona oli sõnumiks, et viiruse omikrontüvi ei anna põhjust paanikaks ning Bidenil polnud kavas kehtestada rangemaid viiruse- või reisipiiranguid.

Eksperdid ennustavad, et talv põhjustab USAs nakkuste arvu tõusu, hoolimata sellest, kuidas omikronvariant levib.

«Peame olema valmis,» lausus Biden neljapäeval Marylandis Ühendriikide terviseametis peetud kõnes.

«Tean, et Covid-19 on meie riiki kõvasti lõhestanud ja sellest on saanud poliitiline küsimus, mis on kurb. Loodetavasti suudame talvele vastu minnes kokku hoida,» lausus president.

Seni on Bideni koroonakava keskendunud vaktsineerimise tähtsuse rõhutamisele. Seda sõnumit rõhutas president ka Marylandi kõnes.

Neljapäeval avaldatud plaan sisaldab muu hulgas ka sadade vaktsineerimispunktide avamist, kuid panustab varasemast rohkem ka testimisele. Et nakatumist ja omikrontüve kontrolli all hoida, on presidendi eesmärk, et igal ameeriklasel oleks võimalus saada tasuta kodus tehtavaid teste.

Piiramaks nakkuste levikut lubas Biden laiendada vaktsiini ja tõhustusdooside kättesaadavust.

Valge Maja neljapäeval avaldatud nimekirja tipus on tõhustusdoosi võimaldamine kõigile neile sajale miljonile täiskasvanule, kes seda seni saanud pole.

Eesmärk on kooskõlas ka haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse (CDC) sel nädalal avaldatud juhendiga, mille kohaselt peaksid kõik täiskasvanud tegema tõhustusdoosi. Seni on tõhustusdoosi saanud 41 miljonit ameeriklast.

Eesmärgini püütakse jõuda muu hulgas vaktsiinide kättesaadavuse parandamisega apteekides.

Föderaaltöötajad võisid juba varem käia vaktsineerimas tööajast, kuid neljapäeval pöördus president ka tööandjate poole, et nood võimaldaksid töötajatele sama õiguse ka juhul, kui nad aitavad vaktsiini saamisel pereliikmeid.

Järgmine eesmärk on viieaastaste ja vanemate laste pookimine.

«Täna on üle 99 protsendi meie koolidest avatud ja peame veenduma, et nii oleks ka talvel,» kirjutas Biden ajalehes USA Today neljapäeval avaldatud arvamusartiklis.

Viiruse omikrontüve on seni tuvastatud neljas USA osariigis. Näiteks New Yorgi osariigis on omikrontüve tuvastatud viiel inimesel.

President Bideni koroonatalve plaanis sisaldusid ka karmistatud reeglid Ühendriikidesse reisivatele inimestele.

Emaspäevast alates on teistest riikidest USAsse saabuvate lennureisijate riiki sisenemise tingimuseks päev enne reisi algust saadud negatiivne viirusetest. Testima peavad kõik reisijad, hoolimata sellest, kas nad on vaktsineeritud või mitte.

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) nimetas esmaspäeval omikrontüve muret tekitavaks variandiks, mille tagajärjed võivad olla tõsised, juhul kui see põhjustab uue nakkuste laine.