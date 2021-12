Lõuna-Aafrika teadlased: omikrontüve tulekuga näeme kolmandaid nakkusi

Teadlased ütlesid, et on veel vara kindlalt öelda, kuid hiljutine korduvnakatumise hüppeline tõus näitab, et omikron nakatab inimesi uuesti tõenäolisemalt.

«Vastupidiselt meie ootustele ja kogemustele eelmiste variantidega, kogeme nüüd uuesti nakatumise riski suurenemist, mis ületab meie varasemaid kogemusi,» ütles Stellenboschi ülikooli Lõuna-Aafrika epidemioloogilise modelleerimise ja analüüsi keskuse direktor Juliet Pulliam.

Maailma terviseorganisatsioon on nimetanud omikroni murettekitavaks variandiks, kuna sellel on mutatsioone piirkondades, mis on seotud ülekanduvuse ja võimega immuunsüsteemist kõrvale hoida.

Pulliam ja tema kolleegid vaatlesid teateid nakkuste kohta Lõuna-Aafrikas alates pandeemia algusest. «Tuvastasime 35 670 isikut, kellel oli vähemalt kaks kahtlustatavat nakkust (27. novembrini 2021); 332 isikut, kellel kahtlustatakse kolmandat nakkust; ja ühe isiku, kellel on neli nakkuskahtlust,» kirjutasid nad oma aruandes.

«Inimeste hulgas, kellel on olnud rohkem kui üks korduvnakatumine, koges 2021. aasta novembris 47 kolmandat nakatumist, mis viitab sellele, et paljud kolmandad infektsioonid on seotud omikrontüve ülekandmisega.»

Nad eeldavad, et juhtumite hiljutine tõus Lõuna-Aafrikas peegeldab omikroni levikut, mitte mõnda muud tegurit, näiteks immuunsuse vähenemist. Inimestel, kelle juhtumeid nad kirjeldavad, pole viirusproovi geneetiliselt järjestatud, seega pole kindel, et nad olid tegelikult nakatunud omikroniga.