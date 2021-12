USA riiklike tervishoiuinstituutide teadlased teatasid, et nad leidsid lahkamisel SARS-CoV-2 viiruse mitmes kehaosas kuni 230 päeva pärast seda, kui patsiendid teatasid esmalt sümptomitest, vahendab Forbes. Varasemad uuringud on näidanud, et viirus võib hingamisteedes püsida nädalaid.