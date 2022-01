Lätis on Covid-19 suremus kõrgem kui Euroopa Liidus keskmiselt

Keskuse andmed kahe nädala kohta 20. destembrist 2. jaanuarini osutavad, et koroonaviirusesse suremine on Lätis vähenenud 73,4 juhtumini miljoni elaniku kohta, olles 30 EL-i ja ja Euroopa Majanduspiirkonna riigi seas üheksandal kohal. Kõige rohkem surrakse Poolas ja Horvaatias, kus see number ületab 150 juhtumi miljoni elaniku kohta.