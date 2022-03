Teadlased avastasid, miks vanemas eas enam und pole

Nad kirjutavad ajakirjas Science , et arvatavasti tuleneb oreksiinirakkude üliaktiivsus sellest, et nende membraanis jääb ajapikku vähemaks teatavat tüüpi kaaliumikanaleid.

Uneaja lühenemist ja sagedasemaid ärkveletulekuid on täheldatud vanuse kasvades paljudel imetajaliikidel, nii et alust on arvata, et tulemusi võib pidada kehtivaks ka inimestel.