Eestis arendatud laste vaimse tervise rakendus on nüüd tasuta saadaval ka ukraina keeles

Edasiarenduse läbinud tervisemäng Triumf Hero aitab lastel tulla toime erinevate igapäevaste situatsioonidega ning on mõeldud toetama ka traumaatilise kogemusega lapsi nende arengu toetamiseks.

Triumf Healthi juht, psühholoogiadoktor Kadri Haljas sõnas, et laste vaimne heaolu on sattunud suurde ohtu ning eriti on sellest mõjutatud sõjapõgenikest lapsed. «Need lapsed on kaotanud oma kodud, sotsiaalse võrgustiku, tavapärase rutiini ja tihtipeale kahjuks ka ühe või mõlemad vanemad. Sellist olukorda on lapse areneval psüühikal pea võimatu hoomata.» Seetõttu andiski Triumf Health oma täna ilmunud mängu lisaks eesti, inglise, rootsi, soome ja vene keelele välja ka ukraina keeles.

Triumf Hero aitab lapsel toetava loomast kaaslase abil tulla toime nii oma emotsioonide kui igapäevaste olukordadega, maandada ärevust ning ennetada vaimse tervise probleemide tekkimist. «Lõime mängukeskkonda kaaslase, kuna ükski laps ei peaks tundma, et ta on oma mures üksi. Lisaks on kõikide meie lahenduskäikude mõju teaduslikult mõõdetud ja need on tõenduslikult mõjusad. Eriti praegu on lastel seesugust tuge vaja,» kinnitas Haljas.

Lisaks sõjapõgenikest laste toetamisele on lahendus mõeldud kasutamiseks ka neile, kes on jätkuvalt Ukrainas ning ühtlasi ka kõigile teistele, kes seesugust tuge vajada võivad. Nii saabki mängu lisaks Eestile alla laadida veel Ukrainas, Poolas, Ungaris, Moldovas, Rumeenias, ja Slovakkias. «Otsustasime uuenduse läbinud mängu anda oma partnerite abiga tasuta välja kõikide nende laste pärast, kes just täna seesugust tuge väga vajavad. Soovisime, et lahendus oleks kättesaadav ka kõikides neis riikides, kuhu sõjapõgenikud potentsiaalselt liiguvad. Lisaks soovime muidugi toetada ka sõjast ümbritsetud riikide inimesi ja Euroopa vene keelt kõnelevat kogukonda, kes samuti praegu tuge vajab. Tahtsime anda oma panuse ja kuna usume sellesse väga, mida teeme, tundus see ainuõige otsus,» ütles psühholoogidoktor.

Triumf Healthi mängude sisu on välja töötatud Triumfi tiimi psühholoogide poolt koostöös tervishoiu ekspertidega. Mängud on loodud tõenduspõhisele algoritmile, mis loob lastele vanuses 7-12 aastat turvalise keskkonna toetamaks nende käitumuslikku arengut, aidates vähendada stressi ning pakkudes abi ärevuse ja emotsioonidega toimetulekul.