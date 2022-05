NÄDALA KOKKUVÕTE ⟩ Kõige olulisemad terviseuudised

Taaskord spekuleeritakse Venemaa presidendi terviseseisundi kohta. USA ajakirja hangitud salvestisel arutleb anonüümne oligarh märtsi keskel Putini tervise üle Lääne riskikapitalistiga.

Venelane ütleb salvestisel, et Putinile tehti oktoobris, loetud kuud enne Ukrainasse sissetungi käsu andmist seljaoperatsioon, mis oli seotud tema verevähiga. Leukeemia näol on tegemist üsna raske haigusega, mille sümptomiteks on näiteks verevalumite teke, ebaselge kaalulangus, väsimus ja valulikud lümfisõlmed.

Jämesoolevähk on nii Euroopas kui Eestis haigestumusnäitajatelt pahaloomuliste kasvajate hulgas meestel kolmandal kohal. Pärasoolevähi sagedasemateks sümptomiteks on valu pärasooles roojamisel või istumisel, pärasoole pidamatus, püsiv roojamistung, mis aga ei too kergendust, vere ja lima eritumine koos roojaga, kõhukinnisus või soolegaaside peetus ja kõhupuhitus, kõhukorinad, samuti vinav ja muutunud väljaheide.

Ühendkuningriigi riikliku statistikaameti uus analüüs näitas, et topeltvaktsineeritud isikud, kellel tekkis deltatüve tõttu esmane nakkus, teatasid poole sagedamini pika Covidi sümptomitest kui omikroni BA.1 alamvariandi tõttu haigestunud. Kolmekordselt vaktsineeritud isikutel oli BA.2 puhul pika Covidi sümptomite tekke tõenäosus 21,8 protseti suurem kui BA.1 alamvariandiga.

Veel möödunud suvel oli kaheksa-aastasel Trevon Joonatanil tervis korras. Esimene märk haigestumisest oli väsimus, mis takistas väikesel poisil õppimist ja liikumist. Siis teatas poiss, et ta ei näe tahvlile ning samuti ütles, et näeb ühe silmaga kahekordselt. Oktoobris tekkisid poisil tasakaaluhäired, mida panid tähele ka klassikaaslased ja õpetajad. Pärast mitut valediagnoosi jõudsid vanemad Tartu Ülikooli kliinikumi lastehaigla neuroloogiaosakonda, kus selgus, et Trevon Joonatanil on ajutüves 6 cm suurune kasvaja.