NÄDALA KOKKUVÕTE ⟩ Kasulikud nipid tervise hoidmiseks

Veresoonkonnahaigused, sealhulgas insult, on maailmas enimlevinud haigused. Käimine alandab kõrget vererõhku, vähendab veresoonte jäikust, et veri saaks kergemini kuudedesse voolata, mis on oluline organite korrapäraseks toimimiseks. Käimine on tegevus, mida saavad harrastada kõik ning kindel füüsiline vorm ei ole jalutuskäigu eelduseks.

Sinikas ehk verevalum on üsna normaalne vigastuse tagajärg, mis viitab sellele, et nahaalused väikesed veresooned on kahjustada saanud, jättes lõksu nahaaluse vere. Taim nimega mägiarnikaon on nii valu leevendamiseks kui ka sinikate raviks laialdaselt kasutatud. Seda seepärast, et taim sisaldab ühendeid, millel on põletikuvastane toime ning mis imenduvad naha alla. Keha vajab K-vitamiini verehüübe tagamiseks ning sel on ka leitud positiivne toime verevalumitele. Kergesti võivad tekkida sinikad ja verejooksud just neil, kel on K-vitamiini puudus või kes tarvitavad verd vedeldavaid ravimeid. Väiksematele haavadele on hea kanda jääd, kasvõi asetada nende peale pakk külmutatud juurvilju ning muid kergeid kompresse.