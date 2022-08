Lastel on kahel juhul suurem pika Covidi risk

Teadlased uurisid Texase osariigis 5–18-aastaste vabatahtlike andmeid, mida koguti 2020. aasta oktoobrist tänavu maini. «Olime huvitatud sellest, kas lastel, keda tabab äge või raske Covid-19 infektsioon, tekivad püsivad sümptomid või see, mida me nimetame pikaks Covidiks,» ütles uuringu peamine autor dr Sarah Messiah.

«See on esimene populatsioonipõhine uuring, mis käsitleb pikaaegse Covidi levimust lastel, kes ei ole Covid-19 tõttu haiglaravil.» Uuringu käigus teatasid 82 last ehk 4,8 protsenti 1813-st, et neil on pika Covidi sümptomid – 1,5 protsendil esinesid sümptomid, mis kestsid neli kuni 12 nädalat, sealhulgas maitse- ja lõhnatundlikkuse muutus, väsimus ja köha. 3,3 protsenti teatas, et säärased sümptomid püsisid neil kauem kui 12 nädalat.

«Selle teabe põhjal tahtsime teada, mis seab lapse suuremasse pika Covidi ohtu ja kes on sellele vastuvõtlikum? Kui vaatlesime riskitegureid nendel, kes teatasid sümptomitest viimase 12 nädala jooksul, leidsime, et vaktsineerimata ja rasvunud lastel oli suurem tõenäosus haigestuda pikka Covidisse. Need leiud on kooskõlas muu kirjandusega, millest nähtub, et kaasuvate haigustega ja vaktsineerimata lastel ja täiskasvanutel on suurem tõenäosus sattuda haiglaravile,» nentis Messiah.

«Võib olla tekkinud arusaam, et pika Covidi saamiseks tuleb haiglasse sattuda, kuid see pole nii. Julgustan vanemaid siiski olema ettevaatlikud ja laskma last Covid-19 vastu vaktsineerida, sest nüüd teame, et see vähendab nakkuse ja pika Covidi riski,» ütles ta.