Teadlased avastasid veel ühe vererõhku mõjutava teguri

«Minu jaoks oli selle projekti üks tõeliselt põnevaid tahke see, et see oli nii sihipärane ja hüpoteesipõhine,» ütles Minster. «Sageli oleme nende suurte genoomikaprojektide puhul agnostilisemad – loome laia võrgu – ja avastuse kinnitamiseks võib kuluda aastakümneid. Selles projektis tehti märkimisväärne leid märkimisväärselt kiiresti.»

Teadlased on teadnud, et haruldased mutatsioonid kõnealuste kanalite alfa-, beeta- ja gamma alaühikuid kodeerivates geenides – kõik kolm asuvad neerurakkudes – võivad põhjustada vererõhu ohtlikke äärmusi. Kuid kui teadlased uurisid mutatsioone veel üksikasjalikumalt, avastasid nad, et neljas alaühik – delta – mõjutab vererõhku. Oluline on see, et deltat leidub väljaspool neere – immuunrakkudes, aga ka kopsudes, südames ja käärsooles olevates rakkudes.