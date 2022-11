Vaimset tervist ei saa töö- ja eraelust lahku lüüa

«Meile kõigile on teada, et tervislik ja aktiivne eluviis aitab mitmeid haiguseid ennetada. Muutused valu või mõne muu sümptomina annavad märku, et midagi on paigast ära ja vajab tähelepanu. Vaimse tervise poolelt samaväärset teadlikkust, kuidas muresid ennetada ja hoiatusmärke ära tunda, valdavalt aga veel ei ole,» selgitab ta ning rõhutab, et ka tööandjad saavad palju teadlikkuse kasvatamise heaks ära teha.

«Stressiolukordades juhib inimese autonoomne närvisüsteem kogu keha alates hingamisest ja südamerütmist kuni adrenaliini tootmiseni ja seda ilma meie teadliku kontrollita. Autonoomne närvisüsteem omakorda koosneb aktiveerivast sümpaatilisest ja aeglustavast parasümpaatilisest närvisüsteemist. Sümpaatilise närvisüsteemi aktiveerumine on märguandeks kehale, et nüüd tuleb endast kõik anda. Parasümpaatiline närvisüsteem vastupidi annab märku, et on aeg maha rahuneda, oht on möödas, söö ja puhka,» selgitab meedik ning lisab, et tähtis on, et need kaks süsteemi toimiksid teineteist tasakaalustavalt.