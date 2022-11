Mis haigus on ataksia?

Pärilikud ataksiad – sümptomid arenevad aeglaselt paljude aastate jooksul ja on põhjustatud vigastest geenidest, mille inimene pärib oma vanematelt. Neist levinuim tüüp on Friedreichi ataksia ehk idiopaatiline hilise algusega väikeaju ataksia (ILOCA) – aju kahjustub järk-järgult.

On ataksiaid, mille põhjus näib olevat juhuslik geneetiline muutus, mis toimub looteperioodil, mis tähendab, et see pole päritud vanematelt. Ning on ataksiaid, mille põhjust ei suudeta tuvastada.