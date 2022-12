Eelmisel aastal avastati Eestis 225 uut HIV nakkus juhtu

«Viimased kolm aastat on meie kõigi ellu toonud väga keerulised ajad. Esmalt Covid, millele järgnes sõda Ukrainas, mis tõi lisaks süütutele sõjaohvitele kaasa elektrikriisi, hinnatõusud jne. Hirmu. Aga sõltumata sellest, mis toimub maailmas meie ümber – kogu selle kaose juures me ei tohiks siiski kaotada inimliku hoolimist ja tolerantsust, eriti mis puudutab tervist. Meie kõigi ühist tervist,» ütleb Eesti HIV-positiivsete võrgustiku (EHPV) juhatuse esimees Latšin Alijev.

1988. aastal algatatud ülemaailmne AIDS-i päev on esimene rahvusvaheline tervisepäev, mida tähistatakse kogu maailmas. 34 aastat ühinevad 1. detsembril ÜRO, ülemaailmsed terviseorganisatsioonid, riikide valitsused ja kodanikuühiskonnad, et teha teavituskampaania konkreetsel HIV-iga seotud teemal.

«Eesti HIV-positiivsete võrgustik ühineb ÜRO ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) üleskutsega teha koostöös riigi ja omavalitsustega ühiseid pingutusi ebavõrdsustest vabanemiseks. Kui veel sajandi alguses peeti HIV-nakkust surmahaiguseks, siis tänu üha arenevale nüüdis meditsiinile saab aastal 2022 HIV-i lugeda pigem ravile hästi alluvaks krooniliseks haiguseks, mis ei mõjuta elukvaliteeti, karjääri, perekonna loomist. Loomulikult, esmatähtis on viiruse õigeaegne avastamine, raviskeemist kinnipidamine ja ka üldine tervislik elustiil. Endiselt on aga probleemiks, kus meditsiin aidata ei saa, iganenud stigmad ja eelarvamused ühiskonnas. HIV-iga elavate inimeste sildistamine, halvustav suhtumine ja häbimärgistamine,» lisab Alijev.