Gripi tõttu koomasse viidud mees: ei mõistnud, et see, mida välja nuuskan, on mu enese kopsud

Koomasse viimine

Järgmisel hommikul jätkus hea enesetunne. Seda kuni hetkeni, mil Aarel tekkis nohu. «Kõige kummalisem on see, et olles ise töötanud kiirabis üle 13 aasta, ei mõistnud ma, et see, mida ma välja nuuskan, on mu enese kopsud. Seda materjali tuli väga ohtralt,» rääkis Aare, tõdedes tagantjärele, et hallika materjali näol oli tegemist kopsukoega. «Umbes tund aega nuuskamist viis selleni, et mul hakkas õhk otsa saama. Ega siis ei olnudki muud kui panin riided selga ja võtsin tee linna poole. Sõitsin Rakvere haigla hoovi ning sinna see auto lääbakile jäigi.»