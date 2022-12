Kaheksa toitu, mis hoiavad südame tervena

Kaeras ja odras sisaldub lahustuvat kiudainet, beeta-glükaani, mis on tervisele mitut moodi kasulik. Uuringud näitavad, et see nüristab keha insuliinvastust ja tugevdab immuunsust, samuti võib see keha kaitsta kiirituse ja keemiaravi ajal. Südame tervisesse panustab see kiudaine halba kolesterooli vähendades.