Psühhiaater avaldab, millised vaimse tervise probleemid sellel aastal inimesi kimbutasid

Psühhiaatrite Liidu esinaine Anne Kleinberg rääkis intervjuus Med24-le, millised vaimse tervise probleemid sellel aastal meie inimestel domineerisid.

«Sellel aastal jätkus ärevuse ja depressiooni kaebustega inimeste tõusulaine, mis sai alguse juba kaks aastat tagasi. Eriti suurenes ärevus ja depressioon noorukite seas. Sellel aastal tulid aga juurde Ukraina inimesed, sügisel ka lapsed, kes on meie koolidesse läinud. Seega on meil kriisis kohanevate kohanemisraskustega ärevate ja depressiivsete inimeste tõusulaine.

Pildil Laste Vaimse Tervise Keskuse juhataja Anne Kleinberg. Foto: Margus Ansu

See aasta kinnitab trendi, et meie hakkama saamise tagavara on põhjani ära kulutatud ja rohkem kui kunagi enne tahavad inimesed abi saada. Samal ajal on tekkinud suured käärid abivajaduse ja abivajajate võimaluste vahel. Kulmineerunud on abivajajate kriis ja samal ajal on see heitlik aeg veelgi tugevamalt joonistanud välja selle meeletu surve haigekassa meditsiinile, kus kohati antakse abi juba viimase piiri peal.

See olukord on ikkagi viinud selleni, et abiandjad on hakanud liikuma sinna, kus on lihtsam hakkama saada ja suurem palk ehk erameditsiini. Inimesed lihtsalt ei jõua nii suurele töökoormusele vastu pidada ja leiavad endale ellujäämiseks ja töötamiseks teisi lahendusi. See on jälle omakorda süvendanud abi kättesaadavuse kriisi.

Kokkuvõttes võib öelda, et haigekassapõhine meditsiin on tugevalt kriisis ja psühhiaatriline abi on säilimise osas tõesti hästi piiri peal. Ootus meile on suurenenud oluliselt, mitte et see ka enne oleks palju väiksem olnud, aga samas on ka aitajad ise lihtsalt nii suure surve all. Kriis on muutunud mitmekihiliseks.»