NÄDALA KOKKUVÕTE ⟩ Vaata järele, millised olid selle nädala kõige loetumad terviseuudised

Kanada teadlaste uus uuring näitas esimest korda, kuidas valk PCSK9 lagundab kolesterooli retseptoreid. Teadlased analüüsisid PCSK9 struktuuri, paljastades, kuidas see moodustab kompleksi koos kolme teise valguga: LDLR, tsüklaasiga seotud valk 1 (CAP1) ja inimese leukotsüütide antigeen C (HLA-C).

HLA-C leidub rakkude välisküljel ja see toimib osana immuunsüsteemist, aidates ära tunda, millised on keha enda rakud ja millised mitte, ja stimuleerides kasvajaga võitlevaid T-lümfotsüüte. Sellel on ka võtmeroll PCSK9 valgukompleksi suunamisel rakus asuvatesse lüsosoomidesse – seedeensüüme sisaldavatesse membraaniga seotud organellidesse – selle hävitamiseks. Samas ilmnes, et PCSK9 võib aidata kaasa HLA-C kasvajavastasele võitlusele, suurendades HLA-C molekulide arvu rakupinnal.