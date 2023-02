Selle joogi joomine võib vähendada raske südamehaiguse riski

Kolme suure epidemioloogilise uuringu andmeil vähendab kohvi tarbimine südamepuudulikkuse kujunemise riski, kuid selle mehhanism jääb ebaselgeks. Võimalik, et see on seotud kofeiini mõjuga, kuna on andmeid, et dekafineeritud kohvi rohke tarbimine suurendab südamepuudulikkuse riski. Vajalikud on edasised uuringud kofeiini toime hindamiseks kardiovaskulaarsele süsteemile. On ka võimalik, et harjumusega regulaarselt kohvi tarbida kaasnevad veel teised, seni tähelepanuta jäänud eluviisi ja toitumise tegurid, mis vähendavad südamepuudulikkuse riski.