Proovi neid harjutusi ja uni tuleb vaid paari minutiga

Tavaliselt soovitatakse esimese asjana üle vaadata unehügieen. See tähendab keskkonna ettevalmistust, näiteks magamistoa jahedana hoidmist, pimendavate kardinate või silmaklappide kasutamist. Enne uinumist tuleks teha rahustavaid tegevusi, käia kuumas vannis, lugeda raamatut, mediteerida, teha venitusharjutusi või kuulata rahulikku muusikat. Kui ka need soovitused und ei too, siis võiks proovida und soodustavaid harjutusi.