Pea 44 miljonit inimest kimbutavat haigust võib saada tulevikus vaktsiiniga ennetada

Kui vaktsiin osutub edukaks, oleks see suur samm edasi Alzheimeri tõve sümptomite leevendamisel või isegi haiguse ennetamisel.

Uus vaktsiin toimib sihtides valku, mis esineb vananevates, jagunemise lõpetanud rakkudes. Nende rakkude puhul on probleem see, et nad ei tapa ennast õigel ajal ära, vaid jäävad hoopis organismis põletikku põhjustama.