NÄDALA KOKKUVÕTE ⟩ Hüva tervisenõu suurtele ja väikestele

Jahedamad ja niiskemad ilmad toovad lisaks sügise hõngule kaasa viirustehooaja alguse. Üks laste ebamugavaim tervisemure, kõrvapõletik saab enamasti alguse just nohust. Kõrvapõletiku ennetamiseks on esmatähtis tegeleda lapse nohuga ning loputada ja vedeldada ninasekreeti. Laste puhul, kes ei oska veel nuusata, on väga oluline ninasekreedi väljasaamiseks kasutada ninaaspiraatorit.

Laste kõrvavalu on enamasti viiruslik ja ei vaja antibiootikume. Raviks sobivad käsimüügis olevad suukaudsed valuvaigistavad siirupid ja turset alandavad ravimid. Aktiivselt tuleb ravida nohu ja seda kas meresoola või teiste looduslike ninalahustega või suukaudsete siirupite ja tilkadega.

Uuringutest on selgunud, et söömise puhul on lisaks kalorite hulgale tähtis ka see, mis kell süüakse. On leitud, et need, kes söövad suurema osa kaloritest päeva esimeses pooles, langetavad kergemini kaalu.

Teadlased selgitasid välja, et pärast kella kaheksat õhtul on seedimine aeglasem ja toit jääb kauemaks organismi. See aga suurendab tõenäosust, et organism asub toidust saadud energiat rasvana talletama.

Inimesed, nagu paljud teised liigid, reguleerivad valgu tarbimist rohkem kui ühegi teise toidukomponendi oma. Kui valgu hulk väheneb, kompenseeritakse seda toidutarbimise suurendamisega.