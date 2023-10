NÄDALA KOKKUVÕTE ⟩ Kuidas märgata vähki ja sellest raskest haigusest hoiduda?

Rakkude jagunemisest üle jäänud osakesed sisaldavad RNA-d, mis võib teiste rakkude poolt omastatuna levitada vähi geneetilist kuvandit, tuvastasid teadlased. Varasemad uuringud on näidanud, et normaalsete jagunevate rakkude, tüvirakkude ja vähirakkude hulgast koguneb sellised jääke just tõenäolisemalt vähirakkude pinnale. See on olnud omakorda seotud kasvaja soodsama kasvuga. Teadlased ütlevad, et edasised uuringud võivad kasutada ajutse silla RNA-d, et võimaldada ravimite otse vähirakkudesse viimist või peatada nende jagunemine.

Kui asendada toitaine, millest sõltub kõhunäärmevähi rakkude ellujäämine, jääb vähk nälga ja aeglustub selle levik, ilmnes uues uuringus. Üks asi, mis eristab kõhunäärmevähki teistest vähivormidest, on selle sõltuvus toitainest glutamiin, mida selle rakud kasutavad ellujäämiseks ja paljunemiseks. Nii kasutasid teadlased hiirtel 6-diaso-5-okso-L-norleutsiini (DON), mis on struktuurilt sarnane glutamiiniga, kuid mida ei saa kasutada kütuseallikana, ning ilmnes, et see aeglustas oluliselt kasvaja kasvu ja peatas selle leviku. Kuigi DON on läbinud varajased kliinilised uuringud kopsuvähi raviks ja L-asparaginaasi juba kasutatakse, on see esimene kord, kui neid kahte kasutatakse koos.