Uus Karolinska instituudi uuring leiab, et autoimmuunhaigustega naistel on suurem tõenäosus nii raseduse ajal kui ka pärast rasedust kogeda depressiooni.

Vastupidi näitavad ka uuringud, et nendel, kes on kogenud looteea stressi, on suurem risk autoimmuunhaiguste tekkeks.