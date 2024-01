Teeme selgeks: kui ohtlikult mõjutab opioidide kasutamine sündimata last?

Teadusuuringud näitavad, et raseduse ajal kasutatavad retsepti järgi määratud opioidid, nagu oksükodoon, metadoon ja kodeiin, võivad veel sündimata lapse tervisele mõjuda laastavalt. Tegemist on tähelepanuta jäetud probleemiga, mis tõstatab küsimuse, kas nende kasutamise risk on tulevaste põlvkondade tervise jaoks seda väärt.