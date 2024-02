TEADE RASEDATELE ⟩ Hoidke end sellest toidust eemale

Viimase kuu jooksul ajakirjas Environmental International avaldatud uurimistöös väidavad teadlased, et kui oled rase, võiksid enne hamburgeri järele jooksmist või saiakese haaramist kaks korda läbi mõelda. Raporti sihtmärk ei ole mitte toit ise, vaid see, millesse see pakitud on.