Kuus müüti seksuaaltervise kohta

Pilt on illustreeriv.

Uuringud ja müüdid seksuaaltervise kohta on alati köitnud inimeste tähelepanu ning nende ümber on tihti palju küsimusi ja vastuolusid. Viimastele teadusuuringutele tuginedes on nüüd võimalus saada selgust mõne seksuaaltervise müüdi kohta.